25ème festival du Voyageur Amateur Salle La Belinoise Laigné-en-Belin

25ème festival du Voyageur Amateur

Salle La Belinoise Rue de la Noé Gourdé Laigné-en-Belin Sarthe

Début : 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01

25ème Festival du Voyageur Amateur du vendredi 30 janvier au dimanche 1er février, salle la Belinoise à Laigné-Saint-Gervais

L’association Adel organise le 25ème Festival du Voyageur Amateur du vendredi 30 janvier au dimanche 1er février, salle la Belinoise à Laigné-Saint-Gervais

L’association invitée cette année est l’association Armm, Association des Ressortissants de Moudery au Mans. Elle sera présente tout au long du weekend pour vous faire découvrir le Sénégal .

Salle La Belinoise Rue de la Noé Gourdé Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 65 23 76 32 adelaigne72@yahoo.fr

English :

25th Festival du Voyageur Amateur from Friday January 30th to Sunday February 1st, salle la Belinoise in Laigné-Saint-Gervais

