25ème Foire de Pâques Place Gambetta Donzy

25ème Foire de Pâques

Place Gambetta Centre-ville Donzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 22:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La foire de Pâques, organisée par le comité des foires et les jeunes agriculteurs se déroulera sur trois jours. Au programme

– le samedi fête foraine

– le dimanche brocante-vide greniers, fête foraine, restauration, buvette et bal des jeunes agriculteurs à partir de 19h, à la salle des fêtes. Entrée gratuite.

– le lundi foire de agricole, stands de producteurs et artisans locaux, mini ferme, exposition de matériel agricole récent et ancien, restauration et buvette, fête foraine. .

Place Gambetta Centre-ville Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 82 65 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 25ème Foire de Pâques

L’événement 25ème Foire de Pâques Donzy a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire