25ème Forum des jobs d’été Espace Cordouan Royan
25ème Forum des jobs d’été Espace Cordouan Royan samedi 28 février 2026.
25ème Forum des jobs d’été
Espace Cordouan 24 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Vous êtes à la recherche d’une saison cet été ? C’est le moment. Près d’une soixantaine d’employeurs seront présents pour recruter leurs futurs saisonniers.
.
Espace Cordouan 24 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 96 16 contact@ml-ara.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for a season this summer? Now is the time. Nearly sixty employers will be on hand to recruit their future seasonal workers.
L’événement 25ème Forum des jobs d’été Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan