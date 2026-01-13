25ème Forum des jobs d’été Espace Cordouan Royan

25ème Forum des jobs d’été

Espace Cordouan 24 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2026-02-28

Vous êtes à la recherche d’une saison cet été ? C’est le moment. Près d’une soixantaine d’employeurs seront présents pour recruter leurs futurs saisonniers.

Espace Cordouan 24 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 96 16 contact@ml-ara.fr

Looking for a season this summer? Now is the time. Nearly sixty employers will be on hand to recruit their future seasonal workers.

