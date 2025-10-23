25ème Journées d’Études Vosgiennes Conférences Centre des Congrès Épinal

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Début : Jeudi Vendredi 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 16:00:00

2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26

Organisé conjointement par la Société d’émulation du département des Vosges et la Fédération des sociétés savantes des Vosges avec le soutien de la Ville d’Epinal.

Retour sur deux siècles d’histoire d’Epinal et sa Région.Tout public

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Organized jointly by the Société d’émulation du département des Vosges and the Fédération des sociétés savantes des Vosges, with the support of the town of Epinal.

A look back at two centuries of history in Epinal and the surrounding region.

German :

Gemeinsam organisiert von der Société d’émulation du département des Vosges und der Fédération des sociétés savantes des Vosges mit der Unterstützung der Stadt Epinal.

Rückblick auf zwei Jahrhunderte Geschichte von Epinal und seiner Region.

Italiano :

Organizzato congiuntamente dalla Société d’émulation du département des Vosges e dalla Fédération des sociétés savantes des Vosges, con il sostegno della città di Epinal.

Uno sguardo indietro a due secoli di storia di Epinal e della regione circostante.

Espanol :

Organizado conjuntamente por la Société d’émulation du département des Vosges y la Fédération des sociétés savantes des Vosges, con el apoyo de la ciudad de Epinal.

Una mirada retrospectiva a dos siglos de historia de Epinal y su región.

