25ème marche populaire à Hausgauen Hausgauen
samedi 22 août 2026 · Hausgauen
Informations pratiques
Hausgauen
25ème marche populaire à Hausgauen
rue du Vignoble Hausgauen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 07:00:00
fin : 2026-08-22 13:00:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
2 parcours de 5km et 11km sans difficultés particulières. Collations offertes aux points de ravitaillement.
2 parcours de 5 et 11km, sans difficultés particulières.
Ouvert à tous, les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte.
Une boisson et une petite collation offerte à chaque contrôle.
Important Interdiction absolue de fumer ou d’allumer du feu sur le parcours .
rue du Vignoble Hausgauen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 10 27 05 95 baumlinrobert@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two routes, 5 km and 11 km, with no particular difficulties. Snacks provided at the aid stations.
L’événement 25ème marche populaire à Hausgauen Hausgauen a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Sundgau
À voir aussi à Hausgauen (Haut-Rhin)
- Messe en plein-air Bénédiction des Gleckhamfala Hausgauen 19 juillet 2026