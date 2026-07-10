Informations pratiques

Hausgauen

25ème marche populaire à Hausgauen

rue du Vignoble Hausgauen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 07:00:00

fin : 2026-08-22 13:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

2 parcours de 5km et 11km sans difficultés particulières. Collations offertes aux points de ravitaillement.

2 parcours de 5 et 11km, sans difficultés particulières.

Ouvert à tous, les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Une boisson et une petite collation offerte à chaque contrôle.

Important Interdiction absolue de fumer ou d’allumer du feu sur le parcours .

rue du Vignoble Hausgauen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 10 27 05 95 baumlinrobert@gmail.com

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English :

Two routes, 5 km and 11 km, with no particular difficulties. Snacks provided at the aid stations.

L’événement 25ème marche populaire à Hausgauen Hausgauen a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Sundgau