25ème Rando vtt du cap de gascogne salle laloubere Saint-Sever
25ème Rando vtt du cap de gascogne salle laloubere Saint-Sever dimanche 5 octobre 2025.
25ème Rando vtt du cap de gascogne
salle laloubere Boulevard de l’Espérance Saint-Sever Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Rando VTT/Marche/Trail
VTT 3 circuits 20, 38, 51 km
Marche et Galopade dans les bois 3 circuits: 6, 11 et 15 km
Ravitos sur les circuits
Sandwich offert
Inscriptions à partir de 7h30 et départ de 8h à 9h
salle laloubere Boulevard de l’Espérance Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 99 07 28 doussetbmc@orange.fr
English : 25ème Rando vtt du cap de gascogne
MTB/Walking/Trail
Mountain biking 3 circuits: 20, 38, 51 km
Walking and Galloping in the woods: 3 circuits: 6, 11 and 15 km
Ravitos on the trails
Sandwich offered
Registration from 7.30am and departure: 8am to 9am
German : 25ème Rando vtt du cap de gascogne
Wandern MTB/Wandern/Trail
Mountainbike 3 Strecken: 20, 38, 51 km
Wandern und Galopp durch die Wälder: 3 Strecken: 6, 11 und 15 km
Ravitos auf den Strecken
Kostenloses Sandwich
Anmeldung ab 7.30 Uhr und Start: 8 bis 9 Uhr
Italiano :
MTB/camminata/trail
Mountain bike 3 circuiti: 20, 38, 51 km
Passeggiata e galoppo nel bosco: 3 circuiti: 6, 11 e 15 km
Ravitos sui percorsi
Panino offerto
Iscrizioni dalle 7.30 e partenza dalle 8.00 alle 9.00
Espanol : 25ème Rando vtt du cap de gascogne
BTT/Caminata/Trail
Bicicleta de montaña 3 circuitos: 20, 38 y 51 km
Senderismo y galope en el bosque: 3 circuitos: 6, 11 y 15 km
Ravitos en las rutas
Bocadillo ofrecido
Inscripción a partir de las 7h30 y salida: de 8h00 a 9h00
