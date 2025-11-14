25ème Rendez-vous international du Carnet de Voyage Polydôme et La Coopérative de Mai Clermont-Ferrand

25ème Rendez-vous international du Carnet de Voyage Polydôme et La Coopérative de Mai Clermont-Ferrand vendredi 14 novembre 2025.

25ème Rendez-vous international du Carnet de Voyage

Polydôme et La Coopérative de Mai Place du 1er mai Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 16 – 16 – 25 EUR

Pass 1 jour 16€

Pass 3 jours 25€

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-11-16

2025-11-14

L’association Il Faut Aller Voir organise chaque année pendant 3 jours ce rendez-vous qui a pour vocation d’inciter à voyager autrement et d’une manière plus responsable, en prenant le temps et en allant à la rencontre des populations locales.

Polydôme et La Coopérative de Mai Place du 1er mai Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 80 97 contact@ifav.fr

English :

Every year, Il Faut Aller Voir organizes a 3-day event designed to encourage people to travel differently and more responsibly, taking their time and meeting local people.

German :

Der Verein Il Faut Aller Voir organisiert jedes Jahr drei Tage lang dieses Treffen, das dazu anregen soll, anders und verantwortungsbewusster zu reisen, indem man sich Zeit nimmt und die lokale Bevölkerung kennenlernt.

Italiano :

L’associazione Il Faut Aller Voir organizza ogni anno questo evento di 3 giorni, con l’obiettivo di incoraggiare le persone a viaggiare in modo diverso e più responsabile, prendendosi il proprio tempo e incontrando le persone locali.

Espanol :

La asociación Il Faut Aller Voir organiza cada año este evento de 3 días, con el objetivo de animar a la gente a viajar de forma diferente y más responsable, tomándose su tiempo y conociendo a la gente local.

