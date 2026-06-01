Auxy

25ème salon Artpé.

Route de la Salle des Fêtes Auxy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’Académie d’Arts Plastiques d’Auxy présente la 25ème édition du Salon artPé à la Salle des Fêtes d’Auxy du 20 au 28 juin 2026. L’événement accueille l’artiste Claudine Ancelin en invitée d’honneur. L’entrée est libre de 15h à 18h les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

L’art contemporain rayonne au cœur du Loiret ! Du 20 au 28 juin 2026, la Salle des Fêtes d’Auxy ouvre ses portes pour la 25ème édition du prestigieux Salon artPé. Porté par l’Académie d’Arts Plastiques d’Auxy, ce rendez-vous culturel majeur de la région met à l’honneur la créativité et le talent d’artistes passionnés.

Pour cet anniversaire exceptionnel, le salon reçoit la talentueuse Claudine Ancelin en qualité d’invitée d’honneur. Les visiteurs amateurs d’art ou simples curieux peuvent admirer les œuvres exposées en entrée libre de 15h00 à 18h00, spécifiquement les samedis, les dimanches, le jeudi et le vendredi.

Organisée avec le concours de la Mairie d’Auxy et du Conseil Départemental du Loiret, cette exposition s’impose comme une halte culturelle incontournable et inspirante ! .

Route de la Salle des Fêtes Auxy 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 70 89

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English :

The Académie d’Arts Plastiques d’Auxy presents the 25th edition of the Salon artPé at the Salle des Fêtes d’Auxy from June 20 to 28, 2026. The event welcomes artist Claudine Ancelin as guest of honor. Admission is free from 3 pm to 6 pm on Thursdays, Fridays, Saturdays and Sundays.

L’événement 25ème salon Artpé. Auxy a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GRAND PITHIVERAIS