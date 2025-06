26 et 27 juillet FETE DU CINEMA à DROYES Salle des fêtes de Droyes Rives Dervoises

26 et 27 juillet FETE DU CINEMA à DROYES Salle des fêtes de Droyes Rives Dervoises samedi 26 juillet 2025 .

26 et 27 juillet FETE DU CINEMA à DROYES 26 et 27 juillet Salle des fêtes de Droyes Haute-Marne

Séances de cinéma et animations gratuites – repas du samedi soir 25 € et 8.90 € pour les enfants (hors boisson). Réservation au restaurant ‘Tout simplement’ au 06 07 04 16 70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-26T18:00:00 – 2025-07-26T23:59:00

Fin : 2025-07-27T11:00:00 – 2025-07-27T20:00:00

A Droyes, Ciné Rives propose sa 3eme Fête du Cinéma le samedi 26 juillet au soir au Domaine des 4 rivières et à la salle des fêtes le dimanche 27 juillet, avec des films et documentaire pour toute la famille et c’est gratuit !.

Pour tout savoir : https://rives-dervoises.fr/accueil/agenda/

Salle des fêtes de Droyes 1 rue Papillon 52220 Droyes Rives Dervoises 52220 Droyes Haute-Marne Grand Est [{« link »: « https://rives-dervoises.fr/accueil/agenda/ »}]

Ciné Rives vous propose de venir fêter le cinéma en plein air et en salle avec de nombreuses animations cinéma plein air concerts animations enfants gratuit