26E concours international de piano d'Ile-de-France – Ancienne église Maisons-Laffitte, 31 mai 2025

Yvelines

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

PASS auditions pour la semaine

Début : 2025-05-31

fin : 2025-06-07

2025-05-31

Avec 15 niveaux de compétition, de l’élève à l’artiste confirmé, sans oublier l’adulte amateur, le concours offre un panorama unique de la pratique du piano et est un véritable tremplin pour la carrière de nombreux artistes.

Maisons-Laffitte 78600 Yvelines

With 15 levels of competition, from student to confirmed artist, not forgetting the adult amateur, the competition offers a unique panorama of piano playing and is a real springboard for the careers of many artists.

Mit 15 Wettbewerbsstufen, vom Schüler bis zum fortgeschrittenen Künstler und nicht zu vergessen dem erwachsenen Amateur, bietet der Wettbewerb einen einzigartigen Überblick über das Klavierspiel und ist ein echtes Sprungbrett für die Karriere vieler Künstler.

Con 15 livelli di competizione, dall’allievo all’artista affermato, senza dimenticare l’amatore adulto, il concorso offre un panorama unico del pianismo ed è un vero e proprio trampolino di lancio per la carriera di molti artisti.

Con 15 niveles de competición, desde el alumno hasta el artista confirmado, sin olvidar al aficionado adulto, el concurso ofrece un panorama único de la interpretación pianística y es un verdadero trampolín para las carreras de muchos artistas.

