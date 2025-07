26e édition du Salon des arts « Courant d’Art » Salle Jean Orvain Gavray-sur-Sienne

26e édition du Salon des arts « Courant d’Art »

Salle Jean Orvain 30 Rue Vieille Gavray-sur-Sienne Manche

26e édition du Salon des arts « Courant d’Art », peintures et sculptures.

Tous les jours de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h.

Salle Jean Orvain 30 Rue Vieille Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie animation.touristique.gavray@gmail.com

English : 26e édition du Salon des arts « Courant d’Art »

26th edition of the « Courant d’Art » art show, paintings and sculptures.

Every day from 2pm to 6pm and Saturday from 10am to 6pm.

German :

26. Ausgabe des Kunstsalons « Courant d’Art », Gemälde und Skulpturen.

Täglich von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Italiano :

26ª edizione della fiera d’arte « Courant d’Art », dipinti e sculture.

Tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00 e sabato dalle 10.00 alle 18.00.

Espanol :

26ª edición de la feria de arte « Courant d’Art », pinturas y esculturas.

Todos los días de 14:00 a 18:00 y el sábado de 10:00 a 18:00.

