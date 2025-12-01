26e randonnée des Lumières de Noël à Montbéliard Salle de la Roselière Montbéliard

Salle de la Roselière Place du Champ de Foire Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 13:30:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Marche populaire internationale de nuit sur deux parcours de 5 et 10 km permettant de découvrir Montbéliard et ses illuminations de Noël, organisée par la Randonnée Hérimoncourtoise.

Le parcours entièrement balisé offre aux participants la découverte des monuments emblématiques de la ville ainsi que le pittoresque marché de Noël.

> Départs de 13h30 à 18h place du Champ de Foire à Montbéliard. Arrivée limitée à 21h

Deux points de contrôle sur le parcours de 10 km avec collation gratuite.

Uniquement sur réservation par téléphone au 06 81 00 55 88 ou par courriel à randonnee.herimoncourtoise@gmail.com

Inscriptions Jusqu’au 15 décembre 2025.

Animations à la salle de la Roselière dégustation et vente de comté et d’autres fromages avec la fromagerie de Trévillers.

Nouvelles animations.

Consignes aux participants

La marche, ouverte à tous, aura lieu quelles que soient les conditions atmosphériques sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés. Les chiens doivent être tenus en laisse.

Parcours deux parcours urbains pour découvrir Montbéliard, ses illuminations et son

marché de Noël réputé en Europe. Parcours urbains de 6 et 10 km environ. Balisage avec fléchage spécifique. Une

lampe de poche est conseillée. Respectez le code de la route, en particulier lors des traversées de rues ou de routes sur les passages protégés.

Jeux-concours gratuit pour les adultes un jeu gratuit, sous forme de quizz avec des questions sur l’histoire locale et le patrimoine, sera proposé aux participants avec le concours des commerçants Montbéliardais qui doteront ce jeu de cadeaux.

Chasse au trésor gratuite pour les enfants et leurs parents une chasse aux trésors sera proposée aux enfants de 4 à 12 ans accompagnés de leurs parents sur le parcours de 6 km. Un tirage au sort permettra de remporter des lots de valeur (entrées dans des parcs d’attraction). .

Salle de la Roselière Place du Champ de Foire Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 00 55 88 randonnee.herimoncourtoise@gmail.com

