26e Salon d’Antiquité – Richelieu, 7 juin 2025 07:00, Richelieu.

Indre-et-Loire

26e Salon d’Antiquité Les Halles Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-07

fin : 2025-06-09

Date(s) :

2025-06-07

26e édition du traditionnel Salon des antiquaires à Richelieu, sous les halles du XVIIe siècle.

Une vingtaine d’exposants à découvrir meubles, vaisselle, lustres, porcelaine et faïence , bijoux, linge, petits bibelots…

Les Halles

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 13 54 01 16 raymond.lambeseur@orange.fr

English :

25th edition of the traditional Salon d’antiquité at Richelieu, in the 17th-century halles.

Around twenty exhibitors to discover: furniture, crockery, chandeliers, porcelain and earthenware, jewelry, linen, small trinkets…

German :

25. Ausgabe der traditionellen Antiquitätenmesse in Richelieu, in den Markthallen aus dem 17.

Rund zwanzig Aussteller warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden: Möbel, Geschirr, Kronleuchter, Porzellan und Steingut , Schmuck, Wäsche, kleiner Krimskrams…

Italiano :

la 25a edizione della tradizionale Fiera dell’Antiquariato di Richelieu, sotto il mercato coperto del XVII secolo.

Una ventina di espositori venderanno mobili, stoviglie, lampadari, porcellane e terrecotte, gioielli, biancheria, piccoli soprammobili ecc.

Espanol :

25ª edición de la tradicional Feria de Antigüedades de Richelieu, bajo el mercado cubierto del siglo XVII.

Una veintena de expositores venderán muebles, vajillas, lámparas de araña, porcelana y loza, joyas, ropa blanca, pequeños objetos de adorno, etc.

