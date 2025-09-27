26ème Balade des oies sauvages Dignac
26ème Balade des oies sauvages Dignac samedi 27 septembre 2025.
26ème Balade des oies sauvages
Place de la Mairie Dignac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 08:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-27
Grande manifestation de randonnée pédestre et marche nordique à Dignac.
Penser à apporter son gobelet pour le ravitaillement.
Possibilité de repas avec des foodtrucks.
Place de la Mairie Dignac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 39 78 87
English :
Major hiking and Nordic walking event in Dignac.
Bring your own cup for refreshments.
Foodtrucks available.
German :
Große Veranstaltung zum Wandern und Nordic Walking in Dignac.
Denken Sie daran, Ihren Becher für die Verpflegung mitzubringen.
Möglichkeit zum Essen mit Foodtrucks.
Italiano :
Un grande evento di escursionismo e nordic walking a Dignac.
Ricordate di portare la vostra tazza per il rinfresco.
Sono disponibili camioncini per il ristoro.
Espanol :
Un gran evento de senderismo y marcha nórdica en Dignac.
Recuerde traer su vaso para refrescos.
Foodtrucks disponibles.
L’événement 26ème Balade des oies sauvages Dignac a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême