26ème Balade des oies sauvages Dignac samedi 27 septembre 2025.

26ème Balade des oies sauvages

Place de la Mairie Dignac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-27 08:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-27

Grande manifestation de randonnée pédestre et marche nordique à Dignac.

Penser à apporter son gobelet pour le ravitaillement.

Possibilité de repas avec des foodtrucks.

Place de la Mairie Dignac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 39 78 87

English :

Major hiking and Nordic walking event in Dignac.

Bring your own cup for refreshments.

Foodtrucks available.

German :

Große Veranstaltung zum Wandern und Nordic Walking in Dignac.

Denken Sie daran, Ihren Becher für die Verpflegung mitzubringen.

Möglichkeit zum Essen mit Foodtrucks.

Italiano :

Un grande evento di escursionismo e nordic walking a Dignac.

Ricordate di portare la vostra tazza per il rinfresco.

Sono disponibili camioncini per il ristoro.

Espanol :

Un gran evento de senderismo y marcha nórdica en Dignac.

Recuerde traer su vaso para refrescos.

Foodtrucks disponibles.

