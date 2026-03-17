26ème Brocante vide greniers Sainte-Gemme
26ème Brocante vide greniers Sainte-Gemme dimanche 19 avril 2026.
26ème Brocante vide greniers
Salle des fêtes et stade Sainte-Gemme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Profitez de cette journée pour chiner et allez faire un tour en Brenne .
Brocante-vide greniers (particuliers et professionnels), buvette et restauration sur place. Rendez-vous de tous les chineurs à la découverte de l’objet insolite, de la bonne affaire où professionnels et amateurs se retrouvent dans les rues du bourg. Sans réservation, inscription sur place . .
Salle des fêtes et stade Sainte-Gemme 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 72 57 38
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English :
Take advantage of this day to go bargain hunting and take a trip to the Brenne .
L’événement 26ème Brocante vide greniers Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne