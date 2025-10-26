Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

26ème Coupe Rurale Interrégionale de tennis de table Salle Multisports Breuillet

26ème Coupe Rurale Interrégionale de tennis de table Salle Multisports Breuillet dimanche 26 octobre 2025.

26ème Coupe Rurale Interrégionale de tennis de table

Salle Multisports 11 allée des Sports Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26

Date(s) :
2025-10-26

Organisée par ASCB.
Soutenu CDSMR 17

Tournoi de ping-pong ouvert à tous

Inscription avant le 21 octobre 2025
  .

Salle Multisports 11 allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 78 96  yvonroul1@free.fr

English :

Organized by ASCB.
Supported by CDSMR 17

Table tennis tournament open to all

Registration before October 21, 2025

German :

Organisiert von ASCB.
Unterstützt von CDSMR 17

Offenes Tischtennisturnier für alle

Anmeldung vor dem 21. Oktober 2025

Italiano :

Organizzato da ASCB.
Sostenuto dal CDSMR 17

Torneo di tennis da tavolo aperto a tutti

Iscrizioni entro il 21 ottobre 2025

Espanol :

Organizado por ASCB.
Con el apoyo del CDSMR 17

Torneo de tenis de mesa abierto a todos

Inscripción antes del 21 de octubre de 2025

L’événement 26ème Coupe Rurale Interrégionale de tennis de table Breuillet a été mis à jour le 2025-10-21 par Royan Atlantique