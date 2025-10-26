26ème Coupe Rurale Interrégionale de tennis de table Salle Multisports Breuillet

26ème Coupe Rurale Interrégionale de tennis de table Salle Multisports Breuillet dimanche 26 octobre 2025.

Salle Multisports 11 allée des Sports Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Organisée par ASCB.

Soutenu CDSMR 17



Tournoi de ping-pong ouvert à tous



Inscription avant le 21 octobre 2025

Salle Multisports 11 allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 78 96 yvonroul1@free.fr

English :

Organized by ASCB.

Supported by CDSMR 17



Table tennis tournament open to all



Registration before October 21, 2025

German :

Organisiert von ASCB.

Unterstützt von CDSMR 17



Offenes Tischtennisturnier für alle



Anmeldung vor dem 21. Oktober 2025

Italiano :

Organizzato da ASCB.

Sostenuto dal CDSMR 17



Torneo di tennis da tavolo aperto a tutti



Iscrizioni entro il 21 ottobre 2025

Espanol :

Organizado por ASCB.

Con el apoyo del CDSMR 17



Torneo de tenis de mesa abierto a todos



Inscripción antes del 21 de octubre de 2025

