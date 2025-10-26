26ème Coupe Rurale Interrégionale de tennis de table Salle Multisports Breuillet
26ème Coupe Rurale Interrégionale de tennis de table Salle Multisports Breuillet dimanche 26 octobre 2025.
26ème Coupe Rurale Interrégionale de tennis de table
Salle Multisports 11 allée des Sports Breuillet Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Organisée par ASCB.
Soutenu CDSMR 17
Tournoi de ping-pong ouvert à tous
Inscription avant le 21 octobre 2025
.
Salle Multisports 11 allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 78 96 yvonroul1@free.fr
English :
Organized by ASCB.
Supported by CDSMR 17
Table tennis tournament open to all
Registration before October 21, 2025
German :
Organisiert von ASCB.
Unterstützt von CDSMR 17
Offenes Tischtennisturnier für alle
Anmeldung vor dem 21. Oktober 2025
Italiano :
Organizzato da ASCB.
Sostenuto dal CDSMR 17
Torneo di tennis da tavolo aperto a tutti
Iscrizioni entro il 21 ottobre 2025
Espanol :
Organizado por ASCB.
Con el apoyo del CDSMR 17
Torneo de tenis de mesa abierto a todos
Inscripción antes del 21 de octubre de 2025
L’événement 26ème Coupe Rurale Interrégionale de tennis de table Breuillet a été mis à jour le 2025-10-21 par Royan Atlantique