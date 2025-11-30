26ème édition du Cross de Morcourt Morcourt

26ème édition du Cross de Morcourt

Rue de Saint-Quentin Morcourt Aisne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

La 26ème édition du cross-country de Morcourt 02 se disputera le dimanche 30 novembre 2025.

Départ 10h00 et 10h10 des courses jeunes gratuites et 10h30 pour le cross court et le cross long, inscriptions 3€, ouverts aux licenciés (es) et non-licenciés (es).

Départs/arrivées au niveau des serres municipales.

Inscriptions uniquement le jour de la course dans les serres municipales rue de Saint-Quentin, ravitaillement chaud à l’arrivée et récompenses pour tous et toutes.

Médailles aux jeunes coureurs et coupe aux 3 premiers et 3 premières.

Course placée sous l’égide de l’UFOLEP Aisne.

Rue de Saint-Quentin Morcourt 02100 Aisne Hauts-de-France antoine.lock@gmail.com

English :

The 26th Morcourt 02 cross-country race will take place on Sunday November 30, 2025.

Start at 10.00am and 10.10am for the free youth races and 10.30am for the short and long cross-country races, registration 3?, open to licensed and non-licensed runners.

Starts/finishes at the municipal greenhouses.

Registration only on race day at the municipal greenhouses on rue de Saint-Quentin, hot refreshments at the finish and prizes for all.

Medals for young runners and cups for the first 3 runners.

Run under the aegis of UFOLEP Aisne.

German :

Die 26. Ausgabe des Morcourt 02 Cross-Country wird am Sonntag, den 30. November 2025 ausgetragen.

Start 10.00 Uhr und 10.10 Uhr für die kostenlosen Jugendrennen und 10.30 Uhr für den kurzen und langen Crosslauf, Einschreibungen 3?, offen für Lizenzierte und Nichtlizenzierte.

Start und Ziel befinden sich bei den städtischen Gewächshäusern.

Anmeldung nur am Tag des Rennens in den städtischen Gewächshäusern in der Rue de Saint-Quentin, warme Verpflegung am Ziel und Preise für alle.

Medaillen für junge Läufer und Pokale für die ersten drei Läuferinnen und Läufer.

Das Rennen steht unter der Schirmherrschaft der UFOLEP Aisne.

Italiano :

La 26ª edizione della corsa campestre Morcourt 02 si svolgerà domenica 30 novembre 2025.

Partenza alle 10.00 e alle 10.10 per le gare giovanili libere e alle 10.30 per le gare di fondo corto e lungo, iscrizione 3?, aperta ai titolari di licenza e ai non titolari di licenza.

Partenza e arrivo nelle serre comunali.

Iscrizioni solo il giorno della gara presso le serre comunali in rue de Saint-Quentin, ristoro caldo all’arrivo e premi per tutti.

Medaglie per i giovani corridori e coppe per i primi 3 classificati.

Corsa sotto l’egida dell’UFOLEP Aisne.

Espanol :

La 26ª edición de la carrera campo a través Morcourt 02 se celebrará el domingo 30 de noviembre de 2025.

Salida a las 10h00 y a las 10h10 para las carreras juveniles libres y a las 10h30 para las carreras de campo a través cortas y largas, inscripción 3?, abierta a los titulares de licencia y a los no titulares.

Salidas y llegadas en los invernaderos municipales.

Inscripciones únicamente el día de la carrera en los invernaderos municipales de la rue de Saint-Quentin, refrescos calientes a la llegada y premios para todos.

Medallas para los jóvenes corredores y copas para los 3 primeros.

Bajo los auspicios de UFOLEP Aisne.

L’événement 26ème édition du Cross de Morcourt Morcourt a été mis à jour le 2025-11-20 par OT du Saint-Quentinois