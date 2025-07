26ème édition Le Festival des Deux Vallées Concert des stagiaires des Ateliers Rue du Collège Le Tréport

26ème édition Le Festival des Deux Vallées Concert des stagiaires des Ateliers Rue du Collège Le Tréport lundi 14 juillet 2025.

Rue du Collège Chapelle du Collège Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2025-07-14 17:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Concert des stagiaires des Ateliers.

L’Orfeo di Cracovia, ils viennent des quatre coins de l’Europe, les musiciens de l’Orfeo di Cracovia prendront à nouveau leurs quartiers d’été entre Normandie et Picardie. Ils vous donnent cette année rendez-vous entre Normandie et Picardie. sur le thème Animal… avec des programmes Vivaldi, Bach, Händel, Purcell, Couperin… et quelques autres bons compositeurs de l’époque baroque.

Entrée 10 et 15 euros. Gratuit pour les moins de 16 ans

Ouverture de la billetterie à partir de 20H15. Réservations possibles au 06 30 49 44 29

Rue du Collège Chapelle du Collège Le Tréport 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 49 44 29

English : 26ème édition Le Festival des Deux Vallées Concert des stagiaires des Ateliers

Concert by Ateliers trainees.

L?Orfeo di Cracovia, from the four corners of Europe, the musicians of L?Orfeo di Cracovia will once again take up summer residence between Normandy and Picardy. Their theme this year is « Animal », with programs by Vivaldi, Bach, Handel, Purcell, Couperin? and a host of other fine Baroque composers.

Admission €10 and €15. Free for children under 16

Tickets open at 8.15pm. Reservations possible on: 06 30 49 44 29

German :

Konzert der Praktikanten der Ateliers.

L’Orfeo di Cracovia, die Musiker des Orfeo di Cracovia kommen aus allen Ecken Europas und werden wieder in der Normandie und der Picardie ihr Sommerquartier aufschlagen. Dieses Jahr laden sie Sie in die Normandie und die Picardie ein. Das Thema lautet « Animal » (Tiere), mit Programmen von Vivaldi, Bach, Händel, Purcell, Couperin und einigen anderen guten Komponisten des Barock.

Eintritt 10 und 15 Euro. Kostenlos für Kinder unter 16 Jahren

Der Kartenvorverkauf beginnt um 20.15 Uhr. Reservierungen sind möglich unter: 06 30 49 44 29

Italiano :

Concerto degli apprendisti degli Atelier.

I musicisti dell’Orfeo di Cracovia, provenienti da tutta Europa, tornano a risiedere in Normandia e in Piccardia. Quest’anno suoneranno in Normandia e in Piccardia sul tema « Animale », con programmi di Vivaldi, Bach, Handel, Purcell, Couperin e una serie di altri raffinati compositori barocchi.

Ingresso 10 e 15 euro. Gratuito per i minori di 16 anni

Apertura biglietti alle 20.15. Le prenotazioni possono essere effettuate al numero 06 30 49 44 29

Espanol :

Concierto de los aprendices de los Ateliers.

Los músicos del Orfeo di Cracovia, procedentes de toda Europa, vuelven a instalarse en Normandía y Picardía. Este año, tocarán en Normandía y Picardía sobre el tema « Animal », con programas de Vivaldi, Bach, Haendel, Purcell, Couperin y muchos otros grandes compositores barrocos.

Entrada: 10 y 15 euros. Gratuita para menores de 16 años

Las entradas se abren a las 20.15 horas. Reservas en el teléfono: 06 30 49 44 29

