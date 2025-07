26ème édition Le Festival des Deux Vallées Concert des stagiaires des Ateliers Mers-les-Bains

dimanche 13 juillet 2025.

3 Rue Joseph Legad Mers-les-Bains Somme

Début : 2025-07-13 20:30:00

2025-07-13

Concert des stagiaires des Ateliers.

L’Orfeo di Cracovia, ils viennent des quatre coins de l’Europe, les musiciens de l’Orfeo di Cracovia prendront à nouveau leurs quartiers d’été entre Normandie et Picardie. Ils vous donnent cette année rendez-vous entre Normandie et Picardie. sur le thème Animal… avec des programmes Vivaldi, Bach, Händel, Purcell, Couperin… et quelques autres bons compositeurs de l’époque baroque.

Entrée 10 et 15 euros. Gratuit pour les moins de 16 ans

Ouverture de la billetterie à partir de 20H15. Réservations possibles au 06 30 49 44 29 10 .

3 Rue Joseph Legad Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 30 49 44 29

