26ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes Basilique Notre-Dame de l’Epine L’Épine

26ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes Basilique Notre-Dame de l’Epine L’Épine dimanche 6 juillet 2025.

26ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes

Basilique Notre-Dame de l’Epine Avenue du Luxembourg L’Épine Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 17:00:00

fin : 2025-07-06 18:30:00

Date(s) :

2025-07-06 2025-07-27 2025-08-15 2025-09-07 2025-09-21 2025-10-04

Tout public

Dimanche 6 juillet à 17h Chalémie, flûtes et orgue

Voyage musical de Rome à Londres, en passant par Venise.

Christophe Mazeaud bombarde, chalémie & flûtes

Jean-Christophe Leclere orgue

Dimanche 27 juillet à 17h Recital d’orgue

Thierry Ferré Metz Cathédrale

Vendredi 15 août à 17h Joies et douleurs de la Vierge

Chant et orgue

Marina Bartoli soprano IT,

J.C Leclère, orgue-l’Epine

Dimanche 7 septembre à 17h Recital d’orgue

Olivier Wyrwas-Muhlouse

Dimanche 21 septembre à 17h Recital d’orgue

Christian Olesen- DK

Samedi 4 octobre à 20h30 Regina Coeli, plain chant et orgue

Ensemble Gilles Binchois, dir. Dominique Vellard

Tarif unique 20€ (gratuit scolaires et étudiants)

Réservation à la Comète Châlons-en-Champagne .

Basilique Notre-Dame de l’Epine Avenue du Luxembourg L’Épine 51460 Marne Grand Est drjc.leclere@orange.fr

English : 26ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 26ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes L’Épine a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne