26ème Forum des Associations Villers-Cotterêts
26ème Forum des Associations Villers-Cotterêts dimanche 7 septembre 2025.
26ème Forum des Associations
Impasse du Marché Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 10:00:00
fin : 2025-09-07 17:30:00
Date(s) :
2025-09-07
Venez à la rencontre des Associations Cotteréziennes, pour découvrir l’ensemble des activités proposées (sportives, culturelles,…).
Des démonstrations ont lieu toute la journée.
Restauration sur place. 0 .
Impasse du Marché Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 55 18 accueil-association@mairie-villerscotterets.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 26ème Forum des Associations Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois