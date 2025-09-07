26ème Forum des Associations Villers-Cotterêts

26ème Forum des Associations Villers-Cotterêts dimanche 7 septembre 2025.

26ème Forum des Associations

Impasse du Marché Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 17:30:00

Date(s) :

2025-09-07

Venez à la rencontre des Associations Cotteréziennes, pour découvrir l’ensemble des activités proposées (sportives, culturelles,…).

Des démonstrations ont lieu toute la journée.

Restauration sur place. 0 .

Impasse du Marché Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 55 18 accueil-association@mairie-villerscotterets.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 26ème Forum des Associations Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois