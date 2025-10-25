26ème Marche semi-nocturne Salle des fétes Saint-Léon

26ème Marche semi-nocturne

Salle des fétes Départ salle des fêtes Saint-Léon Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date :

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

2 circuits 7kms et 12kms environ avec ravitaillement

Gilet fluo et lampes de poche obligatoires

Suivi d’un repas ( vers 21h )

Bourguignon-gratin dauphinois

Fromage

Tarte aux pommes

Salle des fétes Départ salle des fêtes Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 86 64 17 sylvaindevaux@live.fr

English :

2 circuits: approx. 7kms and 12kms with refreshments

Fluorescent vests and flashlights compulsory

Followed by a meal: ( around 9pm )

Bourguignon-gratin dauphinois

Cheese

Apple pie

German :

2 Strecken: ca. 7kms und 12kms mit Verpflegung

Neonweste und Taschenlampen sind obligatorisch

Anschließend Essen ( gegen 21 Uhr )

Bourguignon-Gratin dauphinois (französisches Gericht)

Käse

Apfelkuchen

Italiano :

2 circuiti: circa 7 km e 12 km con ristoro

Obbligatori i gilet fluorescenti e le torce

Seguito da un pasto (intorno alle 21.00)

Bourguignon-gratin dauphinois

Formaggio

Torta di mele

Espanol :

2 circuitos: aproximadamente 7kms y 12kms con avituallamiento

Chalecos fluorescentes y linternas obligatorios

Seguido de una comida (hacia las 21h)

Bourguignon-gratin dauphinois

Queso

Tarta de manzana

L’événement 26ème Marche semi-nocturne Saint-Léon a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire