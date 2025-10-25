26ème Marche semi-nocturne Salle des fétes Saint-Léon
26ème Marche semi-nocturne Salle des fétes Saint-Léon samedi 25 octobre 2025.
26ème Marche semi-nocturne
Salle des fétes Départ salle des fêtes Saint-Léon Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
2 circuits 7kms et 12kms environ avec ravitaillement
Gilet fluo et lampes de poche obligatoires
Suivi d’un repas ( vers 21h )
Bourguignon-gratin dauphinois
Fromage
Tarte aux pommes
Salle des fétes Départ salle des fêtes Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 86 64 17 sylvaindevaux@live.fr
English :
2 circuits: approx. 7kms and 12kms with refreshments
Fluorescent vests and flashlights compulsory
Followed by a meal: ( around 9pm )
Bourguignon-gratin dauphinois
Cheese
Apple pie
German :
2 Strecken: ca. 7kms und 12kms mit Verpflegung
Neonweste und Taschenlampen sind obligatorisch
Anschließend Essen ( gegen 21 Uhr )
Bourguignon-Gratin dauphinois (französisches Gericht)
Käse
Apfelkuchen
Italiano :
2 circuiti: circa 7 km e 12 km con ristoro
Obbligatori i gilet fluorescenti e le torce
Seguito da un pasto (intorno alle 21.00)
Bourguignon-gratin dauphinois
Formaggio
Torta di mele
Espanol :
2 circuitos: aproximadamente 7kms y 12kms con avituallamiento
Chalecos fluorescentes y linternas obligatorios
Seguido de una comida (hacia las 21h)
Bourguignon-gratin dauphinois
Queso
Tarta de manzana
L’événement 26ème Marche semi-nocturne Saint-Léon a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire