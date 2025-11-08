26ème Rallye des Châtaignes

Place du château d'eau Pourrain Yonne

Début : 2025-11-08 09:00:00

Randonnée Marche Nordique • 10 km, pour pratiquants confirmés

Randonnée pédestre VTC • 10 km

Accueils des randonneurs à 9h

Départ 9h30 place du château d’eau

Organisé par Pourrain avec le soutien du Sivu des Belles Vallées. .

Place du château d'eau Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 23 61 56 sentiersdelocre@laposte.net

