26ème Rallye des Châtaignes Place du château d’eau Pourrain
26ème Rallye des Châtaignes Place du château d’eau Pourrain samedi 8 novembre 2025.
26ème Rallye des Châtaignes
Place du château d’eau Place du Château d’Eau Pourrain Yonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Randonnée Marche Nordique • 10 km, pour pratiquants confirmés
Randonnée pédestre VTC • 10 km
Accueils des randonneurs à 9h
Départ 9h30 place du château d’eau
Organisé par Pourrain avec le soutien du Sivu des Belles Vallées. .
Place du château d’eau Place du Château d’Eau Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 23 61 56 sentiersdelocre@laposte.net
English : 26ème Rallye des Châtaignes
German : 26ème Rallye des Châtaignes
Italiano :
Espanol :
L’événement 26ème Rallye des Châtaignes Pourrain a été mis à jour le 2025-10-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !