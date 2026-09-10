26ème Rando vtt du cap de gascogne salle laloubere Saint-Sever

Informations pratiques

Saint-Sever

26ème Rando vtt du cap de gascogne

salle laloubere Boulevard de l’Espérance Saint-Sever Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:30:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Rando VTT/Marche/Trail

VTT 3 circuits 20, 38, 51 km

Marche et Galopade dans les bois 3 circuits: 6, 11 et 15 km

Ravitos sur les circuits

Sandwich offert

Inscriptions à partir de 7h30 et départ de 8h à 9h

Rando VTT/Marche/Trail

VTT 3 circuits 20, 38, 51 km

Marche et Galopade dans les bois 3 circuits: 6, 11 et 15 km

Ravitos sur les circuits

Sandwich offert

Inscriptions à partir de 7h30 et départ de 8h à 9h .

salle laloubere Boulevard de l’Espérance Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 99 07 28 doussetbmc@orange.fr

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English : 26ème Rando vtt du cap de gascogne

MTB/Walking/Trail

Mountain biking 3 circuits: 20, 38, 51 km

Walking and Galloping in the woods: 3 circuits: 6, 11 and 15 km

Ravitos on the trails

Sandwich offered

Registration from 7.30am and departure: 8am to 9am

L’événement 26ème Rando vtt du cap de gascogne Saint-Sever a été mis à jour le 2026-08-31 par Landes Chalosse