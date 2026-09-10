UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Sever

26ème Rando vtt du cap de gascogne salle laloubere Saint-Sever

dimanche 20 septembre 2026 · salle laloubere · Saint-Sever

26ème Rando vtt du cap de gascogne salle laloubere Saint-Sever

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Lieu
salle laloubere
Adresse
Boulevard de l'Espérance
Ville
40500 Saint-Sever
Département
Landes
Tarif

Saint-Sever

26ème Rando vtt du cap de gascogne

salle laloubere Boulevard de l’Espérance Saint-Sever Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Rando VTT/Marche/Trail
VTT 3 circuits 20, 38, 51 km
Marche et Galopade dans les bois 3 circuits: 6, 11 et 15 km
Ravitos sur les circuits
Sandwich offert
Inscriptions à partir de 7h30 et départ de 8h à 9h
Rando VTT/Marche/Trail
VTT 3 circuits 20, 38, 51 km
Marche et Galopade dans les bois 3 circuits: 6, 11 et 15 km
Ravitos sur les circuits
Sandwich offert
Inscriptions à partir de 7h30 et départ de 8h à 9h   .

salle laloubere Boulevard de l’Espérance Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 99 07 28  doussetbmc@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 26ème Rando vtt du cap de gascogne

MTB/Walking/Trail
Mountain biking 3 circuits: 20, 38, 51 km
Walking and Galloping in the woods: 3 circuits: 6, 11 and 15 km
Ravitos on the trails
Sandwich offered
Registration from 7.30am and departure: 8am to 9am

L’événement 26ème Rando vtt du cap de gascogne Saint-Sever a été mis à jour le 2026-08-31 par Landes Chalosse

À voir aussi à Saint-Sever (Landes)