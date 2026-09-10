26ème Rando vtt du cap de gascogne salle laloubere Saint-Sever
dimanche 20 septembre 2026 · salle laloubere · Saint-Sever
Informations pratiques
Saint-Sever
26ème Rando vtt du cap de gascogne
salle laloubere Boulevard de l’Espérance Saint-Sever Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Rando VTT/Marche/Trail
VTT 3 circuits 20, 38, 51 km
Marche et Galopade dans les bois 3 circuits: 6, 11 et 15 km
Ravitos sur les circuits
Sandwich offert
Inscriptions à partir de 7h30 et départ de 8h à 9h
Rando VTT/Marche/Trail
VTT 3 circuits 20, 38, 51 km
Marche et Galopade dans les bois 3 circuits: 6, 11 et 15 km
Ravitos sur les circuits
Sandwich offert
Inscriptions à partir de 7h30 et départ de 8h à 9h .
salle laloubere Boulevard de l’Espérance Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 99 07 28 doussetbmc@orange.fr
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English : 26ème Rando vtt du cap de gascogne
MTB/Walking/Trail
Mountain biking 3 circuits: 20, 38, 51 km
Walking and Galloping in the woods: 3 circuits: 6, 11 and 15 km
Ravitos on the trails
Sandwich offered
Registration from 7.30am and departure: 8am to 9am
L’événement 26ème Rando vtt du cap de gascogne Saint-Sever a été mis à jour le 2026-08-31 par Landes Chalosse
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