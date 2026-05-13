Espezel

26ÈME RONDE DES SAPINS

Espezel Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Venez participer à la 25ème Ronde des Sapins à Espezel.

Course en pleine nature de 11 km 350 + à faire aussi en marchant ! Suivie d’un repas festif avec des produits du terroir.

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Espezel 11340 Aude Occitanie +33 4 68 20 39 84 contact@sportenpaysdesault.fr

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English :

Come and take part in the 25th Ronde des Sapins in Espezel.

An 11 km 350 + nature race that can also be done on foot! Followed by a festive meal featuring local produce.

L’événement 26ÈME RONDE DES SAPINS Espezel a été mis à jour le 2026-05-13 par