26ÈME RONDE DES SAPINS Espezel
26ÈME RONDE DES SAPINS Espezel dimanche 30 août 2026.
Espezel
26ÈME RONDE DES SAPINS
Espezel Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Venez participer à la 25ème Ronde des Sapins à Espezel.
Course en pleine nature de 11 km 350 + à faire aussi en marchant ! Suivie d’un repas festif avec des produits du terroir.
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Espezel 11340 Aude Occitanie +33 4 68 20 39 84 contact@sportenpaysdesault.fr
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English :
Come and take part in the 25th Ronde des Sapins in Espezel.
An 11 km 350 + nature race that can also be done on foot! Followed by a festive meal featuring local produce.
L’événement 26ÈME RONDE DES SAPINS Espezel a été mis à jour le 2026-05-13 par