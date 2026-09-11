26ème salon de la Polyarthrite rue carnot Saujon

Informations pratiques

Saujon

26ème salon de la Polyarthrite

rue carnot Salle Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 13:30:00

fin : 2026-10-03 17:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Sa.medi 3 octobre de 13h30 à 17h30 à la Salle Carnot, 26ème édition de la Polyarthrite :

Conférences sur les traitements d’aujourd’hui et demain ? par le Docteur Lacoin Forgues, rhumatologue.

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rue carnot Salle Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 78 70 70

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English :

Saturday, October 3, from 1:30 p.m. to 5:30 p.m. at the Salle Carnot, 26th edition of the Polyarthritis Conference:

Lectures on treatments today and tomorrow? by Dr. Lacoin Forgues, rheumatologist.

L’événement 26ème salon de la Polyarthrite Saujon a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Saujon