26ème salon de la Polyarthrite rue carnot Saujon
samedi 3 octobre 2026 · rue carnot · Saujon
Informations pratiques
Saujon
26ème salon de la Polyarthrite
rue carnot Salle Carnot Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 13:30:00
fin : 2026-10-03 17:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Sa.medi 3 octobre de 13h30 à 17h30 à la Salle Carnot, 26ème édition de la Polyarthrite :
Conférences sur les traitements d’aujourd’hui et demain ? par le Docteur Lacoin Forgues, rhumatologue.
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rue carnot Salle Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 78 70 70
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English :
Saturday, October 3, from 1:30 p.m. to 5:30 p.m. at the Salle Carnot, 26th edition of the Polyarthritis Conference:
Lectures on treatments today and tomorrow? by Dr. Lacoin Forgues, rheumatologist.
L’événement 26ème salon de la Polyarthrite Saujon a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Saujon
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