26ème Salon de Poupées, d’Ours, d’Accessoires, de Scènes Miniatures et de Maisons de Poupées Soultz-Haut-Rhin

26ème Salon de Poupées, d’Ours, d’Accessoires, de Scènes Miniatures et de Maisons de Poupées

Début : Dimanche 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

2026-03-01

Le Salon Ours & Poupées célèbre l’univers des peluches et poupées entre collections, créations artisanales et scènes miniatures. Un rendez-vous plein de charme pour petits et grands passionnés.

Le Salon Ours & Poupées revient pour une nouvelle édition placée sous le signe de la douceur et de la passion. Cet événement incontournable rassemble collectionneurs, créateurs et amoureux de l’univers des ours en peluche et des poupées, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Entre pièces anciennes, créations artisanales, accessoires délicats, scènes miniatures et maisons de poupées finement décorées, chaque stand invite à l’émerveillement et à la nostalgie. Que l’on soit collectionneur averti, amateur curieux ou simplement en quête d’un moment hors du temps, ce salon promet une immersion tendre et fascinante dans un monde de détails et de savoir-faire. Une sortie idéale en famille pour retrouver son âme d’enfant et partager une passion intemporelle. .

22 Rue de la Marne Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40 mairie@soultz68.fr

Salon Ours & Poupées celebrates the world of plush toys and dolls, with collections, handcrafted creations and miniature scenes. A charming event for young and old alike.

