26ème Téléthon

Lapalisse Allier

Début : Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-06

2025-12-05

Dans le cadre de la mobilisation nationale, de nombreuses animations vous sont proposées par le Comité des Fêtes et autres associations.

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 79 41 77

English : 26th Telethon

As part of the national mobilisation, the Comité des Fêtes and other associations are organising a wide range of events.

German :

Im Rahmen der nationalen Mobilisierung werden Ihnen vom Festkomitee und anderen Vereinen zahlreiche Veranstaltungen angeboten.

Italiano :

Nell’ambito della mobilitazione nazionale, il Comité des Fêtes e altre associazioni stanno organizzando un’ampia gamma di eventi.

Espanol :

En el marco de la movilización nacional, el Comité des Fêtes y otras asociaciones organizan numerosos actos.

