26ème Téléthon Lapalisse
Début : Vendredi 2025-12-05
fin : 2025-12-06
2025-12-05
Dans le cadre de la mobilisation nationale, de nombreuses animations vous sont proposées par le Comité des Fêtes et autres associations.
Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 79 41 77
English : 26th Telethon
As part of the national mobilisation, the Comité des Fêtes and other associations are organising a wide range of events.
German :
Im Rahmen der nationalen Mobilisierung werden Ihnen vom Festkomitee und anderen Vereinen zahlreiche Veranstaltungen angeboten.
Italiano :
Nell’ambito della mobilitazione nazionale, il Comité des Fêtes e altre associazioni stanno organizzando un’ampia gamma di eventi.
Espanol :
En el marco de la movilización nacional, el Comité des Fêtes y otras asociaciones organizan numerosos actos.
