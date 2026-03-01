26ème Tournoi Trivial Pursuit

Rue des Marguerites Dangolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 19:45:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’association D.A.L.A.S. organise son traditionnel TOURNOI de TRIVIAL PURSUIT le samedi 28 mars 2026 à l’espace socioculturel de Dangolsheim.

Venir nous rejoindre pour cette occasion est un excellent moyen de passer une soirée SYMPA.

Ce tournoi se joue en équipes (de 1 à 9 joueurs). Vous pouvez venir seul ou en groupe, il y a la possibilité de former des équipes sur place.

Le rendez-vous est fixé à 19h45 pour que le tournoi puisse commencer vers 20h.

Il se termine en général vers 23 h avec une petite remise de prix.

Une pause de 15 mn vers 21 h 30 permettra de souffler un peu. Knacks et boissons seront en vente pendant toute la soirée.

Le jeu

Toutes les équipes joueront collectivement pour les mêmes questions. Celles-ci seront lues à la sono, puis les équipes auront 30 secondes pour y répondre sur des bulletins en papier et les ramener aux jurés. Chaque équipe choisira successivement la boîte de jeu et la catégorie des questions.

Une participation de 5€ par adulte est demandé pour pouvoir équilibrer notre budget. Tarif réduit de 14 à 18 ans.

D.A.L.A.S. est l’abréviation de Dangolsheim Association Loisirs Arts et Sport ; association qui a pour but de participer à l’animation du village (conférences, sorties pédestres, St Nicolas…).

Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner au 06 74 78 29 04 (Hubert Simon, président de l’association D.A.L.A.S.) ou par e-mail a hubert.simon@orange.fr .

Rue des Marguerites Dangolsheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 78 29 04 hubert.simon@orange.fr

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English :

L’événement 26ème Tournoi Trivial Pursuit Dangolsheim a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble