26ème Vide-Atelier du Grand Bassin Roubaix

26ème Vide-Atelier du Grand Bassin

27 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 11:00:00

fin : 2025-11-08 19:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

Le traditionnel Vide Atelier de créateurs du Grand Bassin se tiendra les 8 et 9 novembre 2025.

Rendez-vous majeur de notre engagement éco-responsable et zéro-déchet, l’évènement rassemble une vingtaine de créateurs et d’artistes qui vident leur atelier le temps d’un week-end.

Tissus, livres, mercerie, céramique, pièces à défauts, prototypes ou fins de collections le bon plan incontournable pour dénicher la pièce rare et originale ou encore mieux, le coupon de tissu qui exaltera votre âme créative.

Au Vestiaire, 27 Rue de l’Espérance, Roubaix

Entrée libre et gratuite

‍ Restauration sur place

11h00 19h00

?

Métro ligne 2 Arrêt Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Bus ligne 32/Z6 arrêt Jean Lebas

V’Lille station 220 Musée art et industrie

20 min en voiture de Lille (D656)

27 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 99 91 20

English :

The traditional Vide Atelier des Créateurs du Grand Bassin will be held on November 8 and 9, 2025.

A major rendezvous in our commitment to eco-responsibility and zero waste, the event brings together some twenty creators and artists to empty their studios over the course of a weekend.

Fabrics, books, haberdashery, ceramics, faulty pieces, prototypes or end-of-collection items: the perfect opportunity to find that rare and original piece, or even better, the fabric coupon that will exalt your creative soul.

? Au Vestiaire, 27 Rue de l’Espérance, Roubaix

? Free admission

??? Catering on site

? 11:00 am 7:00 pm

? Metro line 2: Roubaix Grand Place or Gare Jean Lebas stop

? Bus line 32/Z6 stop Jean Lebas

? V?Lille: station 220 Musée art et industrie

? 20 min drive from Lille (D656)

German :

Der traditionelle Vide Atelier de créateurs du Grand Bassin findet am 8. und 9. November 2025 statt.

Die Veranstaltung ist ein wichtiger Termin unseres ökologisch verantwortungsvollen und abfallfreien Engagements und versammelt rund zwanzig Designer und Künstler, die ihre Ateliers für ein Wochenende leeren.

Stoffe, Bücher, Kurzwaren, Keramik, fehlerbehaftete Stücke, Prototypen oder Restposten: Der Geheimtipp, um das seltene und originelle Stück oder noch besser den Stoffcoupon zu finden, der Ihre kreative Seele zum Glühen bringt.

? Au Vestiaire, 27 Rue de l’Espérance, Roubaix

? Eintritt frei und kostenlos

??? Verpflegung vor Ort

? 11.00 bis 19.00 Uhr

? Metro Linie 2: Haltestelle Roubaix Grand Place oder Gare Jean Lebas

? Bus Linie 32/Z6 Haltestelle Jean Lebas?

? V?Lille: Station 220 Musée art et industrie?

? 20 Autominuten von Lille entfernt (D656)

Italiano :

Il tradizionale Great Basin Designers’ Void Workshop si terrà l’8 e il 9 novembre 2025.

Un evento importante nel nostro impegno per l’eco-responsabilità e i rifiuti zero, che riunisce una ventina di designer e artisti per svuotare i loro studi nel corso di un fine settimana.

Tessuti, libri, mercerie, ceramiche, pezzi difettosi, prototipi o fine collezione: è l’occasione perfetta per trovare quel pezzo raro e originale o, meglio ancora, quel buono di tessuto che esalterà la vostra anima creativa.

? Au Vestiaire, 27 Rue de l’Espérance, Roubaix

? Ingresso libero

??? Ristorazione in loco

dalle 11.00 alle 19.00

? Linea 2 della metropolitana: Roubaix Grand Place o fermata Gare Jean Lebas

? Linea autobus 32/Z6 fermata Jean Lebas

? V?Lille: stazione 220 Musée art et industrie

20 minuti in auto da Lille (D656)

Espanol :

Los días 8 y 9 de noviembre de 2025 se celebrará el tradicional Taller sobre el Vacío de los Diseñadores de la Gran Cuenca.

Un acontecimiento importante en nuestro compromiso con la ecorresponsabilidad y el residuo cero, que reunirá a una veintena de diseñadores y artistas para vaciar sus estudios a lo largo de un fin de semana.

Telas, libros, mercería, cerámica, piezas defectuosas, prototipos o el final de colecciones: es la ocasión perfecta para encontrar esa pieza rara y original, o mejor aún, el cupón de tela que exaltará tu alma creativa.

? Au Vestiaire, 27 Rue de l’Espérance, Roubaix

? Entrada gratuita

??? Restauración in situ

? 11.00 h 19.00 h

? Metro línea 2: parada Roubaix Grand Place o Gare Jean Lebas

? Autobús línea 32/Z6 parada Jean Lebas

? Ville: estación 220 Musée art et industrie

a 20 minutos en coche de Lille (D656)

