26èmes Foulées & Randos des Matins Verts. Organisées par les villes de Tonneins, Le Mas d’Agenais, Lagruère et Villeton.

Départs du Mas d’Agenais

– Course chronométrée et non chronométrée (13,2 kms).

– Rando (12,5 kms).

Départs de Lagruère

– Course chronométrée et non chronométrée (8,5 kms).

– Rando (9 kms) Roller (8,5 kms) Run And Bike (8,5 kms).

Départ de Villeton

– Rando (5 kms).

Courses Enfants (Autorisation parentale obligatoire).

– 1,2 kms et 0,8 km

Arrivée Site des Roches

Billetterie en ligne sur Chrono-Start ou auprès de l’Amicale Laïque de Tonneins ou bulletin ci-dessous.

Animations Buvette et Restauration sur Place. .

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 06 84

English : 26èmes Foulées & Randos des Matins Verts

25th Foulées & Randos des Matins Verts. Organized by the towns of Tonneins, Le Mas d’Agenais, Villeton and Lagruère.

German : 26èmes Foulées & Randos des Matins Verts

25. Foulées & Randos des Matins Verts. Organisiert von den Städten Tonneins, Le Mas d’Agenais, Villeton und Lagruère.

Italiano :

25° Foulées & Randos des Matins Verts. Organizzato dai comuni di Tonneins, Le Mas d’Agenais, Villeton e Lagruère.

Espanol : 26èmes Foulées & Randos des Matins Verts

25ª Foulées & Randos des Matins Verts. Organizado por los municipios de Tonneins, Le Mas d’Agenais, Villeton y Lagruère.

