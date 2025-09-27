26es Rencontres Histoire et Patrimoine du Val de Saône Salle des fêtes Losne
26es Rencontres Histoire et Patrimoine du Val de Saône
Salle des fêtes 2 Place du 8 Mai 1945 Losne Côte-d’Or
Début : 2025-09-27 09:45:00
fin : 2025-09-27
Conférences Aurelia Benas Jeanne Frizot, institutrice à Franxault et Trouhans Marc Chenevoy
Samerey un village du val de Saône Pierre Marie Guéritey Le passage de la Saône à Saint-Jean-de-Losne Marie-Odile Bernez Beaune en aquarelles Pierre Marie Guéritey Présentation du bulletin Histoire et Patrimoine du Val de Saône n°11. (Au sommaire en particulier l’histoire des dépôts de carburants de Saint-Usage) Actualité restauration des églises du val de Saône Saint-Jean-de-Losne, Esbarres, Franxault, Magny les Aubigny, Seurre. .
Salle des fêtes 2 Place du 8 Mai 1945 Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 79 08 33 mi.gueritey@yahoo.fr
