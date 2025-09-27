26es Rencontres Histoire et Patrimoine du Val de Saône Salle des fêtes Losne

26es Rencontres Histoire et Patrimoine du Val de Saône Salle des fêtes Losne samedi 27 septembre 2025.

Salle des fêtes 2 Place du 8 Mai 1945 Losne Côte-d’Or

Début : 2025-09-27 09:45:00

2025-09-27

Conférences Aurelia Benas Jeanne Frizot, institutrice à Franxault et Trouhans Marc Chenevoy

Samerey un village du val de Saône Pierre Marie Guéritey Le passage de la Saône à Saint-Jean-de-Losne Marie-Odile Bernez Beaune en aquarelles Pierre Marie Guéritey Présentation du bulletin Histoire et Patrimoine du Val de Saône n°11. (Au sommaire en particulier l’histoire des dépôts de carburants de Saint-Usage) Actualité restauration des églises du val de Saône Saint-Jean-de-Losne, Esbarres, Franxault, Magny les Aubigny, Seurre. .

Salle des fêtes 2 Place du 8 Mai 1945 Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 79 08 33 mi.gueritey@yahoo.fr

