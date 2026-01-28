26H du Karting de Saintes Karting de Saintes Les Gonds
26H du Karting de Saintes Karting de Saintes Les Gonds samedi 16 mai 2026.
26H du Karting de Saintes
Karting de Saintes 93 rue des coudrasses Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
C est la 6e Édition des 26h de Saintes dans laquelle 28 équipes et plus de 140 pilotes vont s’affronter sur cette manche coupe du monde.
.
Karting de Saintes 93 rue des coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com
English :
It’s the 6th edition of the 26h de Saintes, with 28 teams and over 140 drivers competing in this world cup round.
