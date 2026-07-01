27ᵉ Édition DU RANDOTOUR “LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET LES ÉDIFICES RELIGIEUX”, Ajoupa-Bouillon, L’Ajoupa-Bouillon

Informations pratiques

27ᵉ Édition DU RANDOTOUR “LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET LES ÉDIFICES RELIGIEUX” Dimanche 26 juillet, 06h30 Ajoupa-Bouillon

Inscription obligatoire 48h avant la date choisie / Participation 20€ + supplément si nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T12:30:00+02:00 – 2026-07-27T05:59:00+02:00

Fin : 2026-07-26T12:30:00+02:00 – 2026-07-27T05:59:00+02:00

Venez découvrir et vous approprier l’histoire de notre ile à travers les “murs” parce que le patrimoine architectural demeure le témoin de grandes valeurs qui caractérisent une époque, une civilisation ou un évènement

Randonnée pédestre

Venez apprécier la richesse du pays Martinique dans sa dimension sociale, économique, culturelle en choisissant le concept du RANDO TOUR.

Ajoupa-Bouillon Ajoupa-Bouillon L’Ajoupa-Bouillon 97216 Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 45 55 87 »}, {« type »: « email », « value »: « Bernard.bolosier@wanadoo.fr »}]

Visite de l’Église Immaculé Conception. Randonnée : Matinikè ou Montagne-Pe, Trianon, Gorges de la Falaise, Bourg d’Ajoupa-Bouillon. Niveau 1 : sans grande difficulté