27ᵉ Édition DU RANDOTOUR “LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET LES ÉDIFICES RELIGIEUX”, La Trinité, La Trinité

Informations pratiques

27ᵉ Édition DU RANDOTOUR “LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET LES ÉDIFICES RELIGIEUX” Dimanche 19 juillet, 06h30 La Trinité Martinique

Inscription obligatoire 48h avant la date choisie / Participation 20€ + supplément si nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T12:30:00+02:00 – 2026-07-20T05:59:00+02:00

Fin : 2026-07-19T12:30:00+02:00 – 2026-07-20T05:59:00+02:00

Venez découvrir et vous approprier l’histoire de notre ile à travers les “murs” parce que le patrimoine architectural demeure le témoin de grandes valeurs qui caractérisent une époque, une civilisation ou un évènement

Venez apprécier la richesse du pays Martinique dans sa dimension sociale, économique, culturelle en choisissant le concept du RANDO TOUR.

La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 45 55 87 »}, {« type »: « email », « value »: « bernard.bolosier@wanadoo.fr »}]

Visite de l’Habitation Galion. Randonnée : Circuit Déchèterie, Pointe Jean Claude, Habitation le Galion / Niveau 1