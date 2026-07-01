27ᵉ Édition DU RANDOTOUR “LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET LES ÉDIFICES RELIGIEUX”, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre
mercredi 19 août 2026 · Saint-Pierre Martinique · Saint-Pierre
Informations pratiques
27ᵉ Édition DU RANDOTOUR “LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET LES ÉDIFICES RELIGIEUX” Mercredi 19 août, 06h30 Saint-Pierre Martinique Martinique
Inscription obligatoire 48h avant la date choisie / Participation 20€ + supplément si nécessaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T12:30:00+02:00 – 2026-08-20T05:59:00+02:00
Fin : 2026-08-19T12:30:00+02:00 – 2026-08-20T05:59:00+02:00
Venez découvrir et vous approprier l’histoire de notre ile à travers les “murs” parce que le patrimoine architectural demeure le témoin de grandes valeurs qui caractérisent une époque, une civilisation ou un évènement
Randonnée pédestre
Venez apprécier la richesse du pays Martinique dans sa dimension sociale, économique, culturelle en choisissant le concept du RANDO TOUR.
Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 45 55 87 »}, {« type »: « email », « value »: « Bernard.bolosier@wanadoo.fr »}]
Visite de la cathédrale et de l’Armoniorum. Les balcons de Saint-Pierre par Fonds Saint-Denis – Niveau 1
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