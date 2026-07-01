27ᵉ Édition DU RANDOTOUR “LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET LES ÉDIFICES RELIGIEUX”, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

Informations pratiques

27ᵉ Édition DU RANDOTOUR “LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET LES ÉDIFICES RELIGIEUX” Mercredi 19 août, 06h30 Saint-Pierre Martinique Martinique

Inscription obligatoire 48h avant la date choisie / Participation 20€ + supplément si nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T12:30:00+02:00 – 2026-08-20T05:59:00+02:00

Fin : 2026-08-19T12:30:00+02:00 – 2026-08-20T05:59:00+02:00

Venez découvrir et vous approprier l’histoire de notre ile à travers les “murs” parce que le patrimoine architectural demeure le témoin de grandes valeurs qui caractérisent une époque, une civilisation ou un évènement

Randonnée pédestre

Venez apprécier la richesse du pays Martinique dans sa dimension sociale, économique, culturelle en choisissant le concept du RANDO TOUR.

Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 45 55 87 »}, {« type »: « email », « value »: « Bernard.bolosier@wanadoo.fr »}]

Visite de la cathédrale et de l’Armoniorum. Les balcons de Saint-Pierre par Fonds Saint-Denis – Niveau 1