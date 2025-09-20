27. Château de la Hunaudaye Journées Européennes du Patrimoine Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac

27. Château de la Hunaudaye Journées Européennes du Patrimoine Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac samedi 20 septembre 2025.

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Château de la Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Le samedi

visites libres de 10h30 à 18h30, en continu

visites guidées à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

Le dimanche

visites libres de 12h à 14h

visites guidées obligatoires, de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30, en continu (départ toutes les 15 mn). Dernier groupe et dernière entrée à 17h45

Le dimanche uniquement, de 10h à 18h, nous sommes heureux d’accueillir la Limonaderie Artisanale Médithévin, de Beaussais-sur-Mer. Elle produit depuis 2018 des boissons sans alcool de fermentation naturelle, peu sucrées, et issues d’ingrédients naturels comme les fleurs de sureau, la verveine ou encore les racines de gingembre. Des bulles vivantes pour les petits et les grands ! .

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Château de la Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 82 10

