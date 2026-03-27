27 ème Bourse exposition de Courtenay

Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 06:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le grand évènement pour les passionnés d’auto et moto anciennes à Courtenay ! De nombreux modèles exposés voitures américaines, anciennes (<1979), motos, motoculture... Et vente de véhicules antérieurs à 1999. Marché des producteurs prévu sur place. Le grand évènement pour les passionnés d'auto et moto anciennes à Courtenay ! De nombreux modèles exposés voitures américaines, anciennes (<1979), motos, motoculture... Et vente de véhicules antérieurs à 1999. Marché des producteurs prévu sur place. La nouveauté cette année un concours de gâteaux sur le thème des véhicules anciens ouvert à tous. . Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 97 92 53 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The big event for classic car and motorcycle enthusiasts in Courtenay! Numerous models on display: American cars, vintage cars (<79), motorcycles, farm machinery... And sale of pre-1999 vehicles. Farmers' market on site. L'événement 27 ème Bourse exposition de Courtenay Courtenay a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO