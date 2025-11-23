27E CRÈCHE GÉANTE DE NOËL

Avenue Frédéric Mistral Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-13

Cette crèche languedocienne grandeur nature, unique dans la région, est l’occasion rêvée pour une sortie en famille.

Dans l’intimité de la chapelle Saint-Jacques, l’artiste-peintre plasticien spécialiste des santonades, Jean-Louis Delorme et son équipe, vous présenteront la 27e crèche géante de Frontignan la Peyrade. Cette crèche languedocienne grandeur nature, unique dans la région, est l’occasion rêvée pour une sortie en famille.Du samedi 13 au mercredi 31 décembre Du mardi au samedi de 10h > 12h et 15h > 18h, les lundis, dimanches et le 25/12, uniquement de 15h à 18h.Entrée libre Vernissage samedi 13 décembre à 11h. .

Avenue Frédéric Mistral Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00

English :

This life-size Languedoc crib, unique in the region, is the perfect opportunity for a family outing.

German :

Diese lebensgroße Krippe aus dem Languedoc, die in der Region einzigartig ist, ist der ideale Anlass für einen Familienausflug.

Italiano :

Questo lettino a grandezza naturale della Linguadoca, unico nel suo genere nella regione, è l’occasione perfetta per una gita in famiglia.

Espanol :

Esta cuna de Languedoc a tamaño natural, única en la región, es la ocasión perfecta para una excursión en familia.

L’événement 27E CRÈCHE GÉANTE DE NOËL Frontignan a été mis à jour le 2025-11-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE