27e édition du Triathlon ISTR’M Istres dimanche 21 septembre 2025.

27e édition du Triathlon ISTR’M

Dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 12h. Divers lieux Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Et si vous releviez le défi du triathlon cette année ?

Le Club d’Istres Sports Triathlon en partenariat avec la ville d’Istres, la Ligue PACA de Triathlon et le Comité Départemental de Triathlon des Bouches du Rhône organise l’ISTR’M.

Que vous soyez sportif aguerri ou simplement en quête de dépassement personnel, le triathlon est une expérience unique, accessible à tous. Il ne s’agit pas d’être le plus rapide, mais d’oser, de persévérer et de franchir la ligne d’arrivée avec fierté.



La 27 ième édition du triathlon d’Istres, l’ISTR’M 2025, organisé par Istres Sports Triathlon se tiendra le 21 septembre sur son site fétiche du centre ville l’Esplanade Charles De Gaulle située au bord de l’étang de l’Olivier et son jet d’eau qui symbolise la vitalité de la ville d’Istres.



Ce triathlon, ouvert à tous, si atypique où se mêlent des parcours nature de centre ville avec un parcours vélo sur la route du Dela qui longe les bors de l’étang de Berre est apprécié,de tous les amateurs de triathlon.



Au programme son traditionnel format M, son format XS et les 2 duathlons gratuits pour les enfants.

Epreuves ouvertes aux non licenciés et licenciés de la Fédération Française de Triathlon.



Inscriptions en ligne uniquement de la date d’ouverture des inscriptions jusqu’au jeudi 18 septembre 2025 à 23h55 .

Divers lieux Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 92 76 grandviking@hotmail.fr

English :

The Club d’Istres Sports Triathlon, in partnership with the town of Istres, the Ligue PACA de Triathlon and the Comité Départemental de Triathlon des Bouches du Rhône, is organizing the ISTR’M.

German :

Wie wäre es, wenn Sie sich dieses Jahr der Herausforderung des Triathlons stellen würden?

Der Club d’Istres Sports Triathlon organisiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Istres, der Ligue PACA de Triathlon und dem Comité Départemental de Triathlon des Bouches du Rhône den ISTR’M.

Italiano :

Perché non accettare la sfida del triathlon quest’anno?

Il Club Sportivo di Triathlon di Istres, in collaborazione con la città di Istres, la Lega Triathlon PACA e il Comitato Dipartimentale di Triathlon delle Bocche del Rodano, organizza l’ISTR’M.

Espanol :

El Club Deportivo de Triatlón de Istres, en colaboración con la ciudad de Istres, la Liga de Triatlón PACA y el Comité Departamental de Triatlón de Bouches du Rhône, organiza el ISTR’M.

