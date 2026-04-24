27e Fest’Yves – Festival breton gratuit de Sens-de-Bretagne (35) Salle de Loisirs Sens-de-Bretagne Dimanche 17 mai, 10h00 Gratuit

27e édition du festival breton gratuit Fest’Yves avec programmation exceptionnelle : Badag St Nazaire, Cercle celtique Strollad an Tour Iliz (La Turballe), Carré Manchot, War Saw, Olmaro Duo, Nozicää

Le festival breton gratuit Fest’Yves 2026 accueille de nombreux artistes et spectacles bretons dimanche 17 mai 2026 à Sens-de-Bretagne (35) dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026.

**Dès 10h :**

* 10h – 11h45 : balade chantée et dansée avec Tangi Pénard / Pascal Cadet

* 10h30 – 11h45 : messe bretonne avec la chorale Kanomp Ar Vro et les sonneurs Tchok

* 12h : Aubade place de la mairie avec le Bagad St-Nazaire et le cercle celtique Strollad an Tour Iliz

**Concerts et spectacles gratuits à partir de 13 h – rue de la Madeleine à Sens-de-Bretagne :**

* Carré Manchot

* Duo Rozé/Lebreton

* War Saw

* Animation dansante lors avec Les petits lutins et le duo Tchok

* Les Crogs

* L’air haleur (chants marins)

* Cercle celtique Strollad an Tour Iliz (La Turballe)

* Olmaro Duo

* Bagad St-Nazaire

* Nozicää

**Mais aussi :**

* Marché des Hermines (producteurs et artisans locaux)

* Jeux bretons de pays

* Tir à la corde

* Structure gonflable gratuite pour les enfants

* et beaucoup d’autres ….

* Restauration sur place (galettes saucisses – frites – crêpes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-17T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-17T20:00:00.000+02:00

1

netidealfr@gmail.com 0601782903 https://www.festyves.fr https://www.facebook.com/festyvessens

Salle de Loisirs 35490 Sens-de-Bretagne Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

