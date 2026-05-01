27e salon de la maquette et du modèle réduit La Pléiade La Destrousse

La Destrousse

27e salon de la maquette et du modèle réduit

Du samedi 16 au dimanche 17 mai 2026 de 9h30 à 18h. La Pléiade 1 avenue des Tisserands La Destrousse Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Un salon proposé par l’Association Maquettiste de La Destrousse.

Exposition de maquettes et modèles réduits de voitures, bateaux, avions, engins militaires et beaucoup d’autres modèles créés par des spécialistes dotés de patience hors du commun.

Vous y admirerez également des démonstrations de bateaux radiocommandés qui évolueront dans un bassin installé dans l’enceinte de la Pléiade.

Bourse d’échange .

La Pléiade 1 avenue des Tisserands La Destrousse 13112 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amd13@neuf.fr

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English :

A show organized by the Association Maquettiste de La Destrousse.

L’événement 27e salon de la maquette et du modèle réduit La Destrousse a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile