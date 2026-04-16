27e Salon Peinture & Sculpture Square Reda Caire Saint-Zacharie

Saint-Zacharie

27e Salon Peinture & Sculpture

Du vendredi 24 au dimanche 26 avril 2026 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.

Vernissage le vendredi 24 avril à 18h30. Square Reda Caire Maison du Peuple Saint-Zacharie Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

La commune de Saint‑Zacharie accueille le 27e Salon Peinture & Sculpture organisé par l’association Atelier des Arts de Saint-Zacharie. Un rendez-vous artistique incontournable mettant à l’honneur la création artistique locale.

Cette nouvelle édition se déroulera en présence de son invité d’honneur, Philippe Lonzi Artiste à l’esprit libre et innovant, qui explore l’imaginaire à travers le travail de l’acier noir.

Depuis près de vingt ans, il façonne cette matière comme une toile vierge, donnant naissance à des œuvres contemporaines, épurées et équilibrées. Ses sculptures, mises en valeur par des jeux de lumière qu’il conçoit lui‑même, invitent le regard et l’imagination à entrer dans un univers à la fois poétique et vivant. .

Square Reda Caire Maison du Peuple Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 31 61 46 michel.atelierdesarts@gmail.com

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English :

The commune of Saint-Zacharie hosts the 27th Salon Peinture & Sculpture organized by the association Atelier des Arts de Saint-Zacharie. A not-to-be-missed artistic event showcasing local artistic creation.

L’événement 27e Salon Peinture & Sculpture Saint-Zacharie a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile