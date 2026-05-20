27e vide-greniers de Dammartin-sur-Meuse Dammartin-sur-Meuse
27e vide-greniers de Dammartin-sur-Meuse Dammartin-sur-Meuse samedi 15 août 2026.
Dammartin-sur-Meuse
27e vide-greniers de Dammartin-sur-Meuse
rue de la Chapell et ses annexes Dammartin-sur-Meuse Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Tout public
Buvette, restauration et soirée barbecue.
Entre 70 et 80 exposants habituellement. .
rue de la Chapell et ses annexes Dammartin-sur-Meuse 52140 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 31 32 dammartin52140@gmail.com
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English :
L’événement 27e vide-greniers de Dammartin-sur-Meuse Dammartin-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres