Dammartin-sur-Meuse

27e vide-greniers de Dammartin-sur-Meuse

rue de la Chapell et ses annexes Dammartin-sur-Meuse Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Tout public

Buvette, restauration et soirée barbecue.

Entre 70 et 80 exposants habituellement. .

rue de la Chapell et ses annexes Dammartin-sur-Meuse 52140 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 31 32 dammartin52140@gmail.com

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English :

L’événement 27e vide-greniers de Dammartin-sur-Meuse Dammartin-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres