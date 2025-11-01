27ème bourse aux livres de Nouzonville Nouzonville

27ème bourse aux livres de Nouzonville Nouzonville samedi 1 novembre 2025.

27ème bourse aux livres de Nouzonville

Salle des fêtes Roger Maillard 2, place Gambetta Nouzonville Ardennes

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Bourse aux livres et rencontre d’écrivains.Cartes postales vieux papiers timbres capsules monnaies affiches.

Salle des fêtes Roger Maillard 2, place Gambetta Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 53 86 63

English :

Postcards old papers stamps capsules coins posters.

German :

Bücherbörse und Treffen von Schriftstellern.Postkarten altes Papier Briefmarken Kapseln Münzen Poster.

Italiano :

Cartoline carte antiche francobolli capsule monete manifesti.

Espanol :

Postales papeles antiguos sellos cápsulas monedas carteles.

