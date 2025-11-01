27ème bourse aux livres de Nouzonville Nouzonville
27ème bourse aux livres de Nouzonville Nouzonville samedi 1 novembre 2025.
27ème bourse aux livres de Nouzonville
Salle des fêtes Roger Maillard 2, place Gambetta Nouzonville Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Bourse aux livres et rencontre d’écrivains.Cartes postales vieux papiers timbres capsules monnaies affiches.
.
Salle des fêtes Roger Maillard 2, place Gambetta Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 53 86 63
English :
Postcards old papers stamps capsules coins posters.
German :
Bücherbörse und Treffen von Schriftstellern.Postkarten altes Papier Briefmarken Kapseln Münzen Poster.
Italiano :
Cartoline carte antiche francobolli capsule monete manifesti.
Espanol :
Postales papeles antiguos sellos cápsulas monedas carteles.
L’événement 27ème bourse aux livres de Nouzonville Nouzonville a été mis à jour le 2025-10-23 par Ardennes Tourisme