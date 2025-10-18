27ème Bourse internationale de Minéraux et Fossiles salle Jean Ferrat, chemin du Fortin Escautpont 59278 Escautpont

27ème Bourse internationale de Minéraux et Fossiles salle Jean Ferrat, chemin du Fortin Escautpont 59278 Escautpont samedi 18 octobre 2025.

27ème Bourse internationale de Minéraux et Fossiles salle Jean Ferrat, chemin du Fortin Escautpont 59278 Escautpont 18 et 19 octobre entrée libre

Rendez vous des collectionneurs de minéraux, fossiles, pierres gemmes, coquillages

Le club géologique d’Escautpont organise le samedi 18 octobre et le dimanche 19 octobre de 10h00 à 18h00 sans interruption son 27ème salon international de minéraux, fossiles et coquillages à Escautpont dans la salle Jean Ferrat (chemin du Fortin).

Nos exposants seront heureux de vous accueillir, de vous conseiller, de partager avec vous leur passion dans une ambiance conviviale et chalareuse.

L’entrée est gratuite.

Un grand parking en face de la salle des fêtes est disponible.

Accès PMR et toilettes surr place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-19T18:00:00.000+02:00

salle Jean Ferrat, chemin du Fortin Escautpont 59278 chemin du fortin Escautpont 59278 Nord