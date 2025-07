27ème Brocante Les Puces d’Eau Saint-Germain-des-Fossés

27ème Brocante Les Puces d’Eau Saint-Germain-des-Fossés dimanche 13 juillet 2025.

27ème Brocante Les Puces d’Eau

Plan d’Eau Jalicot Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 05:30:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

organisée par le Garbaud

10 € les 5 mètres exposants

15 € les 10 mètres exposants

.

Plan d’Eau Jalicot Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 34 32 92

English :

organized by the Garbaud

10 ? for 5 meters exhibitors

15 ? for 10 meters exhibitors

German :

organisiert von le Garbaud

10 ? die 5 Meter Aussteller

15 ? die 10 Meter Aussteller

Italiano :

organizzato dalla Garbaud

10 ? per 5 metri per gli espositori

15 ? per 10 metri per gli espositori

Espanol :

organizado por el Garbaud

10€ por 5 metros para expositores

15€ por 10 metros para expositores

L’événement 27ème Brocante Les Puces d’Eau Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2025-06-26 par Vichy Destinations