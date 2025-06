27ème Circuit des Merveilles Vélo de route, VTT, et randonnée pédestre – Le grand couvent Gramat 22 juin 2025 07:30

Lot

27ème Circuit des Merveilles Vélo de route, VTT, et randonnée pédestre Le grand couvent 33 Avenue Louis Mazet Gramat Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 07:30:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Participez au 27ème Circuit des Merveilles organisé par le Vélo Club de Gramat ! Au programme, plusieurs circuits route, VTT et randonnée pédestre. Profitez d’une ambiance conviviale avec un café offert au départ et des possibilités de restauration à l’arrivée. Des services pratiques sont prévus pour les cyclistes (station de lavage et dépannage). Une belle occasion de découvrir la région en toute convivialité.

– 3 circuits route 44 km, 67 km, 86 km

– 3 circuits VTT 22 km, 44 km, 64 km

– 2 circuits rando 10 km, 14 km

Départ libre entre 7h30 et 9h30 du Grand Couvent.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes avec des tarifs préférentiels jusqu’au 19 juin.

.

Le grand couvent 33 Avenue Louis Mazet

Gramat 46500 Lot Occitanie veloclubgramat@gmail.com

English :

Take part in the 27th Circuit des Merveilles organized by the Vélo Club de Gramat! On the program, several circuits: road, mountain bike and hiking. Enjoy a friendly atmosphere, with free coffee at the start and refreshments at the finish. Practical services are provided for cyclists (bike wash and breakdown service). A great opportunity to discover the region in a friendly atmosphere.

– 3 road circuits: 44 km, 67 km, 86 km

– 3 mountain bike circuits: 22 km, 44 km, 64 km

– 2 rando circuits: 10 km, 14 km

Free departure between 7:30 and 9:30 am from the Grand Couvent.

Online registration is open at preferential rates until June 19.

German :

Nehmen Sie am 27. Circuit des Merveilles teil, der vom Vélo Club de Gramat organisiert wird! Auf dem Programm stehen mehrere Strecken: Straße, Mountainbike und Wandern. Genießen Sie eine gesellige Atmosphäre mit einem kostenlosen Kaffee am Start und Verpflegungsmöglichkeiten am Ziel. Für die Radfahrer sind praktische Dienstleistungen vorgesehen (Waschanlage und Pannenhilfe). Eine gute Gelegenheit, die Region in geselliger Runde zu entdecken.

– 3 Straßenstrecken: 44 km, 67 km, 86 km

– 3 MTB-Strecken: 22 km, 44 km, 64 km

– 2 Wanderstrecken: 10 km, 14 km

Freie Abfahrt zwischen 7:30 und 9:30 Uhr vom Grand Couvent aus.

Die Online-Anmeldung ist mit Vorzugspreisen bis zum 19. Juni möglich.

Italiano :

Partecipate al 27° Circuito delle Meraviglie organizzato dal Vélo Club de Gramat! Il programma prevede diversi circuiti: su strada, in mountain bike e a piedi. Godetevi l’atmosfera amichevole, con un caffè gratuito alla partenza e un rinfresco all’arrivo. Sono previsti servizi pratici per i ciclisti (lavaggio bici e soccorso stradale). Una grande opportunità per scoprire la regione in un’atmosfera amichevole.

– 3 circuiti su strada: 44 km, 67 km, 86 km

– 3 circuiti per mountain bike: 22 km, 44 km, 64 km

– 2 circuiti di rando: 10 km, 14 km

Partenza gratuita tra le 7.30 e le 9.30 dal Grand Couvent.

Le iscrizioni online sono aperte a tariffe preferenziali fino al 19 giugno.

Espanol :

Participe en el 27º Circuit des Merveilles organizado por el Vélo Club de Gramat El programa incluye varios circuitos: carretera, bicicleta de montaña y senderismo. Disfrute de un ambiente agradable, con café gratuito en la salida y refrescos en la meta. Se ofrecen servicios prácticos para los ciclistas (lavado de bicicletas y servicio de asistencia en carretera). Una gran oportunidad para descubrir la región en un ambiente agradable.

– 3 circuitos de carretera: 44 km, 67 km, 86 km

– 3 circuitos BTT: 22 km, 44 km, 64 km

– 2 circuitos de rando: 10 km, 14 km

Salida gratuita entre las 7.30 y las 9.30 h desde el Grand Couvent.

Las inscripciones en línea están abiertas a precios preferentes hasta el 19 de junio.

L’événement 27ème Circuit des Merveilles Vélo de route, VTT, et randonnée pédestre Gramat a été mis à jour le 2025-06-08 par OT Vallée de la Dordogne