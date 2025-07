27ème édition de l’Exposition et Concours d’Aquarelles 2025 de Sainte-Marie de Campan à la salle des fêtes de Sainte-Marie de Campan Campan

27ème édition de l’Exposition et Concours d’Aquarelles 2025 de Sainte-Marie de Campan à la salle des fêtes de Sainte-Marie de Campan Campan vendredi 11 juillet 2025.

27ème édition de l’Exposition et Concours d’Aquarelles 2025 de Sainte-Marie de Campan

à la salle des fêtes de Sainte-Marie de Campan SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-26 19:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Le Concours d’Aquarelles de Sainte Marie de Campan est organisé sous la forme de concours, d’exposition et de ventes.

Il est ouvert aux artistes de toute la France qui souhaitent exposer leur aquarelles sur le thème des Pyrénées.

Cette exposition est ouverte à tous les niveaux (amateurs et confirmés) et à toutes les pratiques d’aquarelles.

Par la transparence des couleurs des Aquarelles, c’est la vision de l’artiste sur les Pyrénées et sur notre environnement qui est alors recherchée et récompensée. C’est le sens de notre Concours d’aquarelles, concours de niveau national proposant régulièrement quelques 80 artistes et fréquenté par 1500 visiteurs.

Ouverture de l’expo et vernissage le 12 juillet à 17 heures.

Pour des informations supplémentaires; vous pouvez également nous joindre par téléphone au 05 62 91 72 81. .

à la salle des fêtes de Sainte-Marie de Campan SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 72 81 amis.madame.campan@gmail.com

English :

The Sainte Marie de Campan « Concours d?Aquarelles » takes the form of a competition, exhibition and sales.

It is open to artists from all over France who wish to exhibit their watercolors on the theme of the Pyrenees.

The exhibition is open to all levels (amateur and advanced) and all watercolor practices.

Through the transparency of the watercolors? colors, the artist?s vision of the Pyrenees and our environment is sought and rewarded. This is the purpose of our Watercolor Competition, a national-level competition regularly featuring some 80 artists and attended by 1,500 visitors.

German :

Der « Aquarellwettbewerb » in Sainte Marie de Campan wird in Form eines Wettbewerbs, einer Ausstellung und eines Verkaufs organisiert.

Er steht Künstlern aus ganz Frankreich offen, die ihre Aquarelle zum Thema Pyrenäen ausstellen möchten.

Die Ausstellung ist offen für alle Niveaus (Amateure und Fortgeschrittene) und für alle Aquarellpraktiken.

Durch die Transparenz der Farben der Aquarelle wird die Sicht des Künstlers auf die Pyrenäen und unsere Umwelt gesucht und belohnt. Dies ist der Sinn unseres Aquarellwettbewerbs, eines Wettbewerbs von nationalem Niveau, an dem regelmäßig etwa 80 Künstler teilnehmen und der von 1500 Besuchern frequentiert wird.

Italiano :

Il Concorso di acquerelli Sainte Marie de Campan è organizzato sotto forma di concorso, mostra e vendita.

È aperto agli artisti di tutta la Francia che desiderano esporre i loro acquerelli sul tema dei Pirenei.

Questa mostra è aperta a tutti i livelli (dilettanti ed esperti) e a tutte le pratiche dell’acquerello.

Attraverso la trasparenza dei colori degli acquerelli, è la visione dell’artista dei Pirenei e del nostro ambiente che viene ricercata e premiata. Questo è lo scopo del nostro concorso di acquerello, un concorso di livello nazionale a cui partecipano regolarmente circa 80 artisti e che vede la presenza di 1.500 visitatori.

Espanol :

El Concurso de Acuarela Sainte Marie de Campan se organiza en forma de concurso, exposición y venta.

Está abierto a artistas de toda Francia que deseen exponer sus acuarelas sobre el tema de los Pirineos.

Esta exposición está abierta a todos los niveles (aficionados y experimentados) y a todas las prácticas de la acuarela.

A través de la transparencia de los colores de las acuarelas, se busca y se recompensa la visión que el artista tiene de los Pirineos y de nuestro entorno. Este es el objetivo de nuestro concurso de acuarela, un certamen de ámbito nacional en el que participan regularmente unos 80 artistas y al que asisten 1.500 visitantes.

L’événement 27ème édition de l’Exposition et Concours d’Aquarelles 2025 de Sainte-Marie de Campan Campan a été mis à jour le 2025-06-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65