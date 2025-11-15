27ème édition du Festival Rock’o’lac Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer

27ème édition du Festival Rock’o’lac

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges

Samedi 2025-11-15 20:30:00

Guillaume Blankass est la tête d’affiche du festival Rock’o’lac. En première partie, retrouvez le groupe local Matt.Tout public

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est

English :

Guillaume Blankass headlines the Rock’o’lac festival. Opening the show is local band Matt.

German :

Guillaume Blankass ist der Headliner des Festivals Rock’o’lac. Im Vorprogramm finden Sie die lokale Band Matt.

Italiano :

Guillaume Blankass è l’headliner del festival Rock’o’lac. Ad aprire lo spettacolo è la band locale Matt.

Espanol :

Guillaume Blankass encabeza el festival Rock’o’lac. El telonero es el grupo local Matt.

