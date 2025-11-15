27ème édition du Festival Rock’o’lac Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer
27ème édition du Festival Rock’o’lac Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer samedi 15 novembre 2025.
Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 20:30:00
Guillaume Blankass est la tête d’affiche du festival Rock’o’lac. En première partie, retrouvez le groupe local Matt.Tout public
Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96
English :
Guillaume Blankass headlines the Rock’o’lac festival. Opening the show is local band Matt.
German :
Guillaume Blankass ist der Headliner des Festivals Rock’o’lac. Im Vorprogramm finden Sie die lokale Band Matt.
Italiano :
Guillaume Blankass è l’headliner del festival Rock’o’lac. Ad aprire lo spettacolo è la band locale Matt.
Espanol :
Guillaume Blankass encabeza el festival Rock’o’lac. El telonero es el grupo local Matt.
